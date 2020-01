Liberalizmom proti demokracii

Ak budeme absolutizovať naše práva a nebrať ohľad na práva druhých, budeme komplikovať pluralitné spolužitie a v krajnom prípade si sami zabijeme našu demokraciu.

V článku Boh antikoncepciu nevydáva... sa Michaela Žureková rozhorčuje nad lekárnikmi a zdravotníkmi, ktorí si uplatňujú výhradu vo svedomí. Niežeby som jej upieral právo vyjadriť svoj názor, ale ostrá kritika názorov druhých, bez štipky empatie nie je ničím iným, len ďalším zbytočným eskal8torom kultúrnej vojny. Veľmi necitlivo spochybňuje náboženské názory druhých a z nich vyplývajúci spôsob uplatnenia výhrady svedomia. No nielen to, spochybňuje dokonca slobodný výber profesie pre niektorých ľudí.

S autorkou nepochybne súhlasím v tom, že pacient má právo na štandardnú zdravotnícku starostlivosť, do ktorej patrí aj antikoncepcia, nemôžem však zdieľať niektoré jej fundamentalistické liberálne postoje.

Ony vlastne nie sú ani liberálne, len fundamentalistické. Ak je základom liberalizmu princíp slobody jednotlivca, tak svedomie každého musí byť posvätné. A upierať niekomu právo vybrať si slobodne svoje povolanie, nepríjemne pripomína časy socializmu, kde sa napríklad učitelia nesmeli prejavovať ako veriaci.

Samozrejme, problémy o ktorých píše autorka, existujú a je potrebné ich riešiť. Musíme však pritom dbať na dobro všetkých, ktorých sa to týka.

Ak lekárnik ignoruje medicínske poznatky a koná na základe mýtov a povier, je to vážny morálny i medicínsky problém. Avšak netýka sa zďaleka len antikoncepcie. V koľkých lekárňach vám predajú placebo ako účinný liek proti chrípke a nikoho to netrápi? Je to maslo na hlave lekárnickej komory a ministerstva zdravotníctva. V článku uvedené prípady však nie sú dôsledkom samotného inštitútu výhrady svedomia. Ak, tak jeho nevhodnej aplikácie. To je však na odbornú diskusiu.

Ak lekárnici či lekári odmietajú podávať lieky, alebo robiť úkony, ktoré sú podľa ich najlepšieho vedomia a svedomia zlé, je potrebné ich rešpektovať. Samozrejme je potrebné určiť hranice do akej miery sa môže výhrada vo svedomí akceptovať. Inak by si napríklad hocikto mohol zmyslieť, že antibiotiká sú v rozpore s jeho vierou a na základe svojho svedomia ich nebude predávať.

Ak však medzi nami žije nemalá skupina dôsledných katolíkov, pre ktorých podávanie antikoncepcie alebo vykonanie potratu je hriech, je potrebné ich rešpektovať aj keď s nimi nesúhlasíme. Samozrejme, lekárne a nemocnice sa musia snažiť, aby zabezpečili adekvátnu starostlivosť pre všetkých. Pokiaľ vieme, väčšinou sa to aj deje.

V každej spoločnosti žijú ľudia s odlišnými svetonázormi. Liberálna demokracia je jedinečná tým, že toto spolužitie podporuje a uľahčuje, pretože to patrí do jej podstaty.

Samotné zákony a inštitúcie však nestačia. Zodpovednosť je aj na každom z nás. Predpokladom na to, aby sme nerozpútavali zbytočné kultúrne vojny, je dobrá vôľa a vzájomný rešpekt. Ak budeme absolutizovať naše práva a nebrať ohľad na práva druhých, budeme komplikovať pluralitné spolužitie a v krajnom prípade si sami zabijeme našu demokraciu.