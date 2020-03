Výsledok je lepší, než si zaslúžime

18 percent pre Kočnerov Smer a osem pre náckov je v dnešnej situácii neospravedlniteľné morálne zlyhanie národa.

Prívrženci PS/Spolu či KDH, ktorí počas volebnej noci jasali nad exit pollom Focusu sa v nedeľu prebudili do brutálnej skutočnosti. Dve kvalitné strany, ktoré predstavovali novú nádej pre Slovensko vypadli z hry. Áno ostali nám tu ešte dve mihotavé svetielka nádeje, ale len tak-tak a s minimálnym možným počtom poslaneckých mandátov.

Niežeby Matovičovo víťazstvo nad Ficom nemalo hodnotu, dokonca aj Kollárovci možno prinesú nejaké pozitívum, obzvlášť v porovnaní s tým, ako to tu vyzeralo doteraz. Nie je to veru úplný zmar. Ak si však uvedomíme, čo bolo v ponuke, je to na zaplakanie. Slováci si mohli rozumne vyberať zo štyroch strán, ktoré mali nevídané odborné a morálne predpoklady posunúť Slovensko o svetelné roky dopredu. Dokonca aj v partnerstve s Obyčaným a za občasnej spolupráce Drahej nevesty. Väčšina voličov však dala prednosť úlisným klamárom, zločincom a fašistom.

Trestuhodne sme zahodili najväčšiu šancu na morálnu, ekonomickú a ekologickú obrodu krajiny.

18 percent pre Kočnerov Smer a osem pre náckov je v dnešnej situácii neospravedlniteľné morálne zlyhanie národa. Ďalších 24 percent pre demagóga a ešte osem pre bývalého mafiána je na zaplakanie. Zvlášť pri tej ponuke, ktorá tu bola.

Problém nie je, že ľudia sa nechali oklamať. Nik nemôže za to, koľko inteligencie mu matička príroda nadelila. Biológia nepustí. Tragédia je to, že nám neprekážajú notorickí klamári, pokrytci a mega zlodeji. Len ak sa čosi z lupu ujde aj nám. Tieto voľby odhalili náš skutočný charakter. Sme národom klamárov, chamtivcov a zlodejov.

Úplne chápem každého, kto si chce splniť sen o tom, aby on a jeho deti mohli žiť vo funkčnejšej, spravodlivejšej a úspešnejšej spoločnosti a plánuje sa vysťahovať. Nikto nemá morálne právo žiadať, aby sa tohto sna vzdal kvôli ľuďom, ktorí z chamtivosti zahadzujú životné šance.

Posledné prezidentské voľby vo mne vzbudili nádej, že táto krajina má šancu. Dnes sa ukázalo, že to bola ilúzia. Čaputová bola len chyba v systéme. Nezaslúžime si takú prezidentku. My nemáme nárok na to, aby nám tu vládol niekto lepší ako Kočner a Fico. No, prinajlepšom Pelle. (Nezúfajme, stále lepšie ako Orbán, či Erdogan)

Preto vďaka Bohu aj za Igora a Borisa. A máme obrovské šťastie, že sa podarilo preliezť aj Andrejovi a Rišovi. Držme im palce, nech aspoň toto vyjde, hoci je to viac, ako si zaslúžime.