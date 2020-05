Splnomocnenec pre presadzovanie politického katolicizmu

Úzka skupinka politických kresťanov pohŕda ochrankyňou ľudských práv. Nejde im o ochranu náboženskej slobody, ale o inštutiúciu, ktorú by ovládli.

Politickí kresťania chcú vytvoriť úrad vládneho splnomocnenca pre ochranu náboženstva. Vraj by ich prekvapilo, keby na Slovensku voči tomuto vznikol odpor.

Však samozrejme, prečo by mal, v dobe najväčšej ekonomickej krízy od vojny, vznikať odpor proti vzniku nového úplne zbytočného, či dokonca škodlivého úradu? V skutočnosti tejto úzkej skupinke politických kresťanov, ktorí sa nečakane dostali k moci, ide o ovládnutie čo najväčšieho počtu inštitúcii.

Máme tu predsa úrad ochrancu ľudských práv. No a práve títo, takzvaní konzervatívci, promotéri nového splnomocnenca, len pred pár dňami, pri vystúpení ombudsmanky v parlamente ukázali, ako im záleží na ľudských právach a ich ochrane.

Ich prominentná predstaviteľka , Anna Záborská sa vôbec netají hlavným dôvodom tejto iniciatívy: vraj rastie nenávisť voči kresťanom v spoločnosti.

O náboženskú slobodu teda vôbec nejde. Máme tu predsa oveľa utláčanejšie náboženské skupiny, ktoré pani poslankyňu vôbec nezaujímajú. Zaznamenali sme azda nejakú jej reakciu, keď predseda vlády povedal, že nedovolí vznik ucelenej moslimskej komunity? Vyjadrila azda niekedy proti démonizácii jógy, ktorá je vraj nebezpečná preto, že vychádza z iného náboženstva?

V skutočnosti ide o to, aby vznikla inštitúcia, mocensky presadzujúca agendu politických kresťanov. Jednoznačne to potvrdzuje aj Záborskej vyjadrenie: „Ide o to, aby sa náboženstvo v istom zmysle nezneužívalo, že mu istú vec nedáme, lebo je to záležitosť kresťanov.“

Takže áno, vyjadrujem odpor proti vytvoreniu takzvaného úradu splnomocnenca pre ochranu náboženstva. Jedine, že by sa ústavným zákonom do štatútu splnomocnenca vložila klauzula, že ho môže zastávať len moslim. Čo poviete, pani Záborská?