Kto je slovenský konzervatívec

Zdá sa, že popularita konzervativizmu na Slovensku rastie. Konzervatívci sa v politike presadzujú s nečakanou razanciou. Rastie aj čítanosť konzervatívnych médií. Konšpiračné Hlavnespravy.sk majú vraj viac než milión čitateľov a k miliónu sa blíži aj serióznejší Postoj.sk.

Kto však sú títo ľudia, ktorí sa prezentujú ako konzervatívci? Predovšetkým ako charakterizovať ich lídrov, mienkotvorcov a ideológov tu na Slovensku? Je to dosť rôznorodá skupina. Jedni sa vyznačujú vysokou lojalitou voči Katolíckej cirkvi a jej učeniu. Iní sú silno orientovaní na protestantskú interpretáciu Biblie. Ďalší vysvetľujú fungovanie sveta na základe „alternatívnych informácií“ a konšpiračných teórií. A hoci vyššie menovaní budú protestovať, patria k nim aj fašisti a ich sympatizanti.

Čo majú títo ľudia spoločné? Ako im porozumieť?

Desaťročia som patril medzi nich, mnohí z nich sú moji priatelia, či známi. Myslím, že som našiel kľúč, ako ich priblížiť aj tým, ktorým je ich myslenie cudzie. Slovenský konzervatívec sa dá charakterizovať ako „človek, ktorý má Mapu“.

Samozrejme, je to zjednodušujúca metafora ale, podľa mňa, výstižná.

Hlavný zdroj poznania

Pre konzervatívca je Mapa mimoriadne dôležitá. Je to jeho základný nástroj na poznávanie sveta. Ak chce vedieť ako vyzerá svet okolo neho, pozrie sa do Mapy. Tá mu povie všetko, čo potrebuje vedieť o mieste, kde sa nachádza. Ani nepotrebuje vystúpiť von z auta. Z Mapy vie, aké kvety rastú na lúke okolo ktorej ide, aké zvieratá žijú v blízkom lese a aká je ich úloha v prírode.

Smer a cieľ

Dôležité však je, že Mapa mu ukáže nielen to, kde sa nachádza, ale aj kadiaľ ísť, aby sa dostal do cieľa. To je na jeho Mape veľmi dôležité. Je tam vyznačený smer cesty k cieľu. Cieľ je to, čo dáva jeho ceste zmysel. Preto je Mapa posvätná. Ak sa mu niekto pokúsi spochybniť jeho Mapu spochybní jeho zmysel existencie.

Autorita

Ak konzervatívec vidí okolo seba niečo iné, ako mu ukazuje Mapa, najprv začne pochybovať o svojich zmysloch. V druhom rade začne uvažovať o tom, či nezablúdil. Ako poslednú možnosť pripustí, že mapu nesprávne interpretoval. Tá Mapa totiž nie je úplne jasná. Obsahuje mnoho symbolov a značiek, ktoré sa dajú interpretovať rôzne.

Preto konzervatívni intelektuáli venujú množstvo času štúdiu Mapy a skúmajú, ako ju čo najlepšie interpretovať v súlade s tým, čo pozorujú v reálnom svete okolo seba.

Spoločná Mapa

Mapa je nesmierne dôležitá aj preto, že aj ostatní majú rovnakú Mapu. Ak by sa ňou riadili všetci, nikto by v jednosmerkách nešiel v protismere, každý by vedel, kde je hlavná a kde vedľajšia cesta a nedochádzalo by k zbytočným nehodám.

Pomýlenci a ignoranti

Preto konzervatívci nemajú radi ľudí, ktorí používajú rôzne pokútne mapy. Vedie to k zbytočným konfliktom a nedorozumeniam. Ešte viac však neznášajú tých, ktorí sa snažia porozumieť svetu bez toho, aby sa spoliehali na jednu mapu. Blúdia hore dole bez cieľa a komplikujú život všetkým ostatným. Naivne sa spoliehajú na vlastné zmysly a vlastnú hlavu a opovážlivo ignorujú značky na mapách, ktoré velikáni vytvárali po generácie pre úžitok všetkým.

Obnovenie poriadku

Títo dobrodruhovia tak ohrozujú nielen seba a ostatných okoloidúcich ale celú civilizáciu. Preto je potrebné použiť všetky prostriedky na obnovenie poriadku. Je potrebné zvrátiť pomer síl a za každú cenu donútiť všetkých, aby začali rešpektovať Mapu a pustili sa správnym smerom k cieľu, ktorý je na nej vyznačený.