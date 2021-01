Prestaňte pľuť na Gretu

Donedávna celkom seriózny Postoj.sk zverejnil politikovi Romanovi Jochovi takmer trumpovský článok o Grete Thunbergovej.

Je to spleť zmätených myšlienok vychádzajúcich z ideologických predsudkov a domnienok bez hlbšieho poznania súvislostí a ignorovania faktov. Zmysel článku je ťažké nájsť v inom, než v zbabelom útoku na domnelého ideologického protivníka, presnejšie na jeho (povedané slovníkom ultrakonzervatívcov) ikonu. Ak takýmto spôsobom pristupuje aj k riadeniu štátneho Inštitútu pre výskum práce a rodiny, (a prečo by nemal?) celkom chápem, prečo je pre mnohých odborníkov neprijateľný.

Joch sa vo svojom článku snaží predstaviť mladú aktivistku ako lacnú pozérku, obeť liberálnej výchovy, vlastnej pýchy a nevedomosti, ktorá v konečnom dôsledku škodí celej spoločnosti. Nič nemôže byť ďalej od pravdy. Jediné, čo autor svojím článkom odhalil je jeho vlastná neznalosť a povrchnosť.

Už jeho úvod od ktorého odvíja svoje úvahy o Gretinom charaktere je úplne mimo. Nie je pravda, že Greta sa pri svojich osemnástych narodeninách „pochválila“, že si nekupuje nové oblečenie. Ona sa tým nepotrebuje chváliť, lebo toto je fakt, ktorý je o nej notoricky známy, pretože je to dlhodobá súčasť jej životného štýlu, ktorý vychádza z jej najhlbších presvedčení a mnohí novinári sa jej na to dávno opakovane pýtali. Okrem toho Greta je inšpiráciou pre milióny ľudí, ktorých zaujíma ako môžu prispieť k odvráteniu klimatickej katastrofy. Čo by bolo na tom zlé, keby im to na vlastnom, osobnom, príklade ukázala?

Greta vôbec nie je lacná celebritka, ako to naznačuje Joch. Jej životný štýl si vyžaduje extrémne osobné obete a je veľmi náročný. Okrem iného zahŕňa aj dlhodobý konflikt s rodičmi i učiteľmi, kvôli svojmu presvedčeniu i veľmi komplikované, nekomfortné a riskantné cestovanie s minimálnou uhlíkovou stopou. Ani samotné rozhodnutie nekupovať si nové šaty určite nie je pre šestnásťročné dievča jednoduché, najmä ak si to môže dovoliť. Nehovoriac o tom, že sa stala vegánkou.

Ona sama si pritom dobre uvedomuje, a otvorene hovorí, že to nie je spôsob života vhodný pre každého. Napriek tomu, že je presvedčená, že, konzumný spôsob života, ktorý vedieme, vážne ohrozuje jej budúcnosť, nikoho nenúti, na rozdiel od ultrakonzervatívcov, aby žil tak ako ona.

Ak by som ju mal ľuďom, ktorí počúvajú Romana Jocha, trochu priblížiť, možno by som ju prirovnal k Františkovi z Assisi (uvedomujúc si, že to prirovnanie v mnohom pokrivkáva).

Obaja v mladom veku dospeli k presvedčeniu o jednej silnej myšlienke, ktorá protirečila prevládajúcim názorom v spoločnosti, a obaja sa rozhodli kvôli tomu radikálne zmeniť svoj život. Ich autentickosť a dôslednosť rýchle pritiahli množstvo nasledovníkov nielen z radov bežných ľudí ale aj veľmi vplyvných. Toto samozrejme vyvolalo obavy a nenávisť množstva konzervatívcov a členov establišmentu, ktorým to nabúralo ich predstavy o svete a ohrozilo ich záujmy, takže začali na oboch útočiť akýmikoľvek prostriedkami. František nezmenil všetko, ale ovplyvnil vývoj civilizácie po stáročia. Ako to dopadne s Gretou, ukáže čas.

Ďalej Roman Joch obviňuje Gretu z ekonomickej ignorancie, pretože si odmieta kupovať nové oblečenie a naznačuje, že tým spôsobuje chudobu v menej rozvinutých krajinách. Pritom on sám, zámerne alebo z nevedomosti, opomína fakt, že šialený kolotoč módneho priemyslu, tak ako funguje dnes, je jednou z najškodlivejších ľudských činností a potrebuje rýchlu a radikálnu zmenu, inak nás všetkých zahubí. Toto je, mimochodom, ďalšia drobná podobnosť s Prosťáčikom z Assisi, ktorého prvým gestom bolo zrieknutie sa luxusného odevu od svojho otca, bohatého podnikateľa v módnom priemysle.

Pána Jocha môžem upokojiť. Ak mnohí výrazne zredukujeme nakupovanie odevov a zameriame sa na recyklované veci, nespôsobí to biedu v rozvojových krajinách, naopak to pomôže urýchliť ich prechod do vyššie kvalifikovaných a udržateľnejších odvetví. Na to, aby to pochopil, by však trochu musel rozumieť ekonomike.

Jochova pasáž s hermafrodickými rybami je nezmyselným odbočením od témy a len dokazuje to, že celý článok je obyčajnou zámienkou na útok proti ideologickému nepriateľovi. To, že pritom znevažuje a uráža konkrétneho nevinného človeka mu evidentne nedochádza, pretože preňho je to symbol zlého liberalizmu a progresivizmu. To, že Greta sa ním nestala z vlastnej vôle ale túto pozíciu jej pripísali samotní konzervatívci, mu zjavne vôbec neprekáža.

Záverečná časť Jochovho článku sú len ideologicky motivované úvahy typického popierača klimatickej krízy. Niežeby boli úplne mimo, ale sú to len akési insitné domnienky polovzdelaného človeka, ktoré sa tvária ako odborné argumenty. Úplne ignorujú fakt, že existuje globálny konsenzus tisícov špecializovaných vedcov z rôznych oblastí, ktorí hovorí, že ľudstvo si spôsobuje problémy, akým ešte nečelilo a ak nezačneme okamžite konať, nevyhneme sa zbytočnému utrpeniu miliárd ľudí.

Zase to spochybňuje akože vedecko-filozofickou argumentáciou falzifikovateľnosti, ktorá je v zásade správna. Áno, je teoreticky možné, že človek má na globálne otepľovanie minimálny vplyv. Nemôžeme však ignorovať fakt, že podľa súčasného vedeckého poznania je to veľmi, veľmi pravdepodobne naopak. Ak meteorológovia budú hlásiť na horách víchricu a ja sa napriek tomu vydám na túru na Rysy, lebo sa predsa nenechám obmedzovať predpoveďou, ktorá sa teoreticky môže mýliť, nie som slobodný človek ale hlúpy hazardér so životom.

Greta Thubnergová určite nie je žiadna svätica. Ani sa tak necíti, ani sa tak neprezentuje. Je to len mimoriadne inteligentné a šikovné dievča s aspergerovym syndrómom, vďaka ktorému je také radikálne a také zanovité. Robí naplno to, čo považuje za správne a robí to veľmi dobre a nesmierne autenticky. Preto mnohí počúvajú príbeh ktorý rozpráva. Príbeh vedcov celého sveta o blížiacej sa katastrofe, ktorá reálne hrozí ale nikto ich nepočúva. Greta sa len stala ich hovorcom.

Ako ukázal Yuval Harrari, spoločnosť je riadená príbehmi, ktorým ľudia uveria. Preto mnohí, ktorí sa obávajú, že ich konkurenčné príbehy stratia silu, ktorou ovládajú spoločnosť sú z nej nervózni. Azda nikto na svete nebol vystavený toľkému hejtu, ako ona. Určite nie v takom mladom veku. Mne ten jej príbeh dáva zmysel a budem ho šíriť ďalej a budem Gretu brániť pre každým, kto bude na ňu pľuť.